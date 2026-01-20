الخزعلي يستقبل المالكي ويؤكدانِ أهمية الاستقرار والحوار

وقال للشيخ الخزعلي في بيان ورد لـ ، ان "الأمينُ العام لحركةِ عصائبِ أهلِ الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، استقبلَ في مكتبِه ببغداد، رئيسَ ائتلافِ دولةِ القانونِ ".وأضاف ان "اللقاءُ تناولَ آخرَ التطوّراتِ على الساحتين السياسيّة والأمنيّة في البلاد، مع التشديدِ على ضرورةِ صونِ الاستقرارِ الداخليِّ، ومتابعةِ مجرياتِ الأحداثِ الأمنيّةِ في ، وأهميّةِ إسنادِ القوّاتِ المُسلّحةِ والأجهزةِ الأمنيّة، ومراقبةِ التطوّراتِ الميدانيّةِ بدقّةٍ ومسؤوليّة".وتابع "كما بحثَ الجانبانِ أهميّةَ توحيدِ الرُؤى والمَواقفِ من أجلِ استكمالِ الاستحقاقاتِ الدستوريّةِ المُتبقية، ولاسيّما ما يتعلّقُ باختيارِ رئيسِ الجمهوريّة وتكليفِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ضمنَ الأُطرِ والتوقيتاتِ الدستوريّةِ المُحدّدة".وأكّدَ الطرفانِ على "أولويّةِ اعتمادِ الحوارِ والتفاهمِ بينَ القوى السياسيّة، وتعزيزِ العملِ المشتركِلمواجهةِ التحدّياتِ الراهنة، بما يحقّقُ المصلحةَ الوطنيّةَ العُليا ويحفظُ استقرارَ البلاد".