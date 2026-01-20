الشرع يتصل بالسوداني: حريصون على أمن الحدود المشتركة

تلقى ، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد الأخير حرصه على أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال في بيان، "تلقى رئيس شياع ، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية السيد احمد الشرع".

وجرى خلال الاتصال وفق البيان "بحث تطورات الأوضاع الجارية في ، والتحديات الأمنية التي تواجهها"، حيث أكد "حرص على حفظ أمن سوريا واستقرارها"، مشدداً على "أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة عليها".



من جانبه، أكد الشرع حرص بلاده على "أمن الحدود المشتركة بين البلدين"، مشيداً بجهود وإجراءاتها في هذا الشأن".

وأشار إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول الارهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".