السوداني وقائد قسد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

وقال في بيان، "أجرى رئيس ، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من قائد قوات الديمقراطية السيد ".

وجرى خلال الاتصال وفق البيان "بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في ".



وأكد على "ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة".



وكان رئيس الوزراء تلقى، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد الأخير حرصه على أمن الحدود المشتركة بين البلدين.