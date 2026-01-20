الصفحة الرئيسية
بغداد تبحث مع واشنطن أوضاع سوريا وتؤكد ضرورة منع عناصر داعش من الفرار
سياسة
2026-01-20 | 16:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
253 شوهد
بحث وزير الخارجية
فؤاد حسين
، والقائم بأعمال
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
لدى
العراق
، أوضاع
سوريا
، وأكد ضرورة منع عناصر تنظيم
داعش
من الفرار.
وقالت الخارجية العراقية في بيان، "استقبل نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
السيد
فؤاد حسين
، الثلاثاء، القائم بأعمال
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
لدى
العراق
، السيد
جوشوا
هاريس
، في
بغداد
".
وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز التعاون القائم على الاحترام المتبادل".
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء "الحراك السياسي الداخلي"، مؤكداً أهمية إنجاز الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها الدستورية، ولا سيما ما يتعلق باختيار حكومة فاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي، ودعم مسار الإصلاح والتنمية في البلاد.
وأكد في ضوء مناقشة الأوضاع الخطيرة في
سوريا
، ضرورة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون، ومنع عناصر تنظيم
داعش
الإرهابي من الفرار.
كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار، وخفض حدة التوترات في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، وفق البيان.
بغداد
واشنطن
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الولايات المتحدة الأمريكية
سفارة الولايات المتحدة
مجلس الوزراء ووزير
الولايات المتحدة
مجلس الوزراء
فؤاد حسين
