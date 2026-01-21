سافايا: استعادة سيادة العراق تبدأ بتفكيك الفصائل ومواجهة الفساد



ـ سياسي



أكد مبعوث الرئيس الأميركي الى مارك سافايا، اليوم الأربعاء، ‏ان إصلاح العراق، لا بد من مواجهة الفساد أولاً وبحزم، والفصائل ليست سوى عرض، أما الفساد فهو المرض.



وقال سافايا في منشور له على منصة "إكس"، ان " ‏أعرف بالتفصيل كيف تُحوّل الأموال غير المشروعة. فهي لا تمر عبر كبار المسؤولين فحسب، بل الأهم من ذلك، أنها تمر عبر طبقات من الفاعلين الأدنى رتبة، كأفراد العائلة والأصدقاء والحراس والسائقين والوسطاء. هذا الهيكل يوفر الحماية والإنكار مع الحفاظ على استمرارية عمل النظام بكامل طاقته".