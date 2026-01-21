المحكمة الاتحادية تبت باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

وبحسب بيان المحكمة، أيدت استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم كل من (خالد صديق وآزاد مجيد حسن ورافع عبدالله حميد موسى وسالم حواس علي).وبحسب البيان، ألزمت المحكمة بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح.وصدرت قرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة اليها بالاتفاق باتة وملزمة. ونُــظـرت بجلسة غير علنية.