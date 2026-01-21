السامرائي يستقبل السفير الكندي ويبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

– سياسة



استقبل رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، اليوم الأربعاء، السفيرَ الكندي لدى بوم، بحضور عدد من أعضاء عن تحالف العزم ومحمود ومثنّى .

وبحسب بيان لمكتب ، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الشراكات الدولية.