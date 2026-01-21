بارزاني وبابا الفاتيكان يتبادلان وجهات النظر حول القضايا المُلحّة بالمنطقة والعالم

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استُقبل اليوم الأربعاء، 21 كانون الثاني 2026، في ، من قبل قداسة البابا لاون الرابع عشر".وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء، أعرب قداسة البابا ليو الرابع عشر عن ترحيبه الحار ببارزاني، وأبدى الجانبان سعادتهما بهذا اللقاء باعتباره فرصةً لتبادل وجهات النظر حول القضايا المُلحّة في المنطقة والعالم".كما عبّر الطرفان، عن "أملهما بأن يسود السلام والاستقرار في العالم، وأن تنتهي آلام ومعاناة الشعوب".وفي ختام الاجتماع، "تبادل قداسة البابا لاون الرابع عشر والرئيس الهدايا التذكارية".