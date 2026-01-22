السوداني يناقش مع الاطار التنسيقي جهوزية القوات المسلحة والتطورات الإقليمية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن موافقة بوتين بالانضمام إلى "مجلس السلام"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553989-639046873976420889.png
السوداني يناقش مع الاطار التنسيقي جهوزية القوات المسلحة والتطورات الإقليمية
سياسة
2026-01-22 | 08:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
ناقش رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، مع الإطار التنسيقي جهوزية القوات المسلحة والتطورات الإقليمية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للاطار التنسيقي في بيان، ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيأة
الحشد الشعبي فالح الفياض
، ونائب
قائد العمليات المشتركة
الفريق أول الركن
قيس المحمداوي
".
واضاف البيان ان "الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني
للشريط الحدودي الفاصل مع
سوريا
".
واوضح البيان ان "الاجتماع ناقش ايضا التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا"، وقد شدد الاجتماع على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
الإطار التنسيقي يناقش أوراق عمل لحسم تسمية رئيس الوزراء
14:34 | 2025-12-22
الإطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد
13:02 | 2025-12-08
الإطار التنسيقي يناقش معايير ومقومات منصب رئيس الوزراء
13:35 | 2025-11-24
اجتماع جديد للإطار التنسيقي يناقش اختيار رئيس الوزراء الجديد
11:16 | 2025-12-22
الاطار
الاحداث
الاقليمية
القوات الامنية
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الحشد الشعبي فالح الفياض
قائد العمليات المشتركة
محمد شياع السوداني
العمليات المشتركة
قيس المحمداوي
السومرية نيوز
قائد العمليات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
محليات
33.78%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
23.34%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.72%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
دوليات
21.16%
08:22 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
08:22 | 2026-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
Live Talk
تفاصيل الذكاء العاطفي - Live Talk - الحلقة ٢٠٨ | 2026
10:30 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
استديو Noon
سباق مع نون 20-1-2026 | 2026
07:00 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
الغيرة 20-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
طل الصباح
الأبراج - ركز 20-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-20
اخترنا لك
السوداني والحلبوسي يؤكدان دعم إجراءات ضمان عدم هروب الإرهابيين من السجون السورية
09:34 | 2026-01-22
روايتان لرسالة الخامنئي إلى الإطار: الحكمة ينفي دعم اسم محدد وصحيفة تؤكد "مباركة المالكي"
07:11 | 2026-01-22
السفارة الأمريكية في بغداد تعلن إيقاف إصدار تأشيرات الهجرة
06:04 | 2026-01-22
فائق زيدان يستقبل رئيس محكمة الاستثمار العربية
03:52 | 2026-01-22
القضاء: سنباشر باتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتهمين الذين نقلوا من سوريا الى العراق
03:44 | 2026-01-22
السامرائي يبحث المشهد السياسي مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني
02:56 | 2026-01-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.