السوداني يناقش مع الاطار التنسيقي جهوزية القوات المسلحة والتطورات الإقليمية

وذكرت الدائرة الإعلامية للاطار التنسيقي في بيان، ورد لـ ، ان "رئيس ، استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيأة ، ونائب الفريق أول الركن ".واضاف البيان ان "الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة رئيس للشريط الحدودي الفاصل مع ".واوضح البيان ان "الاجتماع ناقش ايضا التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا"، وقد شدد الاجتماع على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز".