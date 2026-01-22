السوداني والحلبوسي يؤكدان دعم إجراءات ضمان عدم هروب الإرهابيين من السجون السورية

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس استقبل تقدم والوفد المرافق له، وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد والمنطقة، والتأكيد على أهمية وحدة الخطاب العراقي، والتفاهمات بين القوى الوطنية لمواجهة التحديات وتغليب المصلحة العليا للبلد، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات".وأكد اللقاء، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز الحوارات بين جميع الأطراف السياسية والقوى الوطنية العراقية لبلورة رؤية موحدة تفضي الى تشكيل حكومة تكون قادرة على الاستمرار بمسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية وتلبية تطلعات جميع العراقيين".كما جرت مناقشة "الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث جرى التأكيد على دعم إجراءات الحكومة الأخيرة لضمان عدم هروب الإرهابيين من السجون داخل الأراضي السورية".