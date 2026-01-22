السامرائي ووفد كردي يؤكدان أهمية التعامل المسؤول مع الاستحقاقات

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، ووفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني أهمية التعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، وفداً رفيعاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة الدكتور عضو للحزب الديمقراطي الكردستاني حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي وأولويات المرحلة المقبلة".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين القوى السياسية، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية، بما يسهم في دعم الاستقرار وانتظام العمل المؤسسي، وخدمة المصلحة العامة للبلاد".