ممثل العراق بمجلس الأمن: أمن سجون داعش ليس شأناً محلياً

اعتبر ممثل في ، الخميس، أن أمن سجون ليس شأناً محلياً، فيما لفت الى استقرار ركيزة أساسية لأمن العراق والمنطقة.



وقال نائب وفق ، " يتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية والسياسية في ، واستقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن العراق والمنطقة".

وأضاف "العراق يرحب بالتوصل إلى التفاهم المشترك بين وقسد بشأن مستقبل محافظة والدمج الكامل للقوات والمؤسسات"، مردفا "ما يثير قلقنا العميق هو الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، ووضع مراكز احتجاز معتقلي الإرهابي ومستقبل مخيم ".

ولفت الى ان "أمن سجون داعش ليس شأناً محلياً بل هو مسؤولية دولية وأمن قومي للعراق"، معتبقرا أن "أي تراخٍ في السيطرة على السجون يمنح تنظيم داعش فرصة لإعادة صفوفه".



وشدد على أن "مخيم الهول أصبح تهديداً استراتيجياً يلوح في الأفق"، مضيفا "انهيار سجن الشدادي الذي يضم عناصر إرهابية خطيرة وقيادات متشددة، كشف عن هشاشة المنظومة الأمنية بالكامل".

وتابع "مع قرب المسافة بين سجن الشدادي ومخيم الهول، قد يتحول إلى شرارة تشعل المخيم بأكمله"، مؤكدا أن "العراق اتخذ قراراً استراتيجياً بالتنسيق مع يقضي بتسلم العراق للإرهابيين المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، هذا القرار يأتي كخطوة استباقية لمنع انتشار الإرهابيين الذين يصنفون ضمن قيادات الصنف الأول في العصابات الإرهابية".