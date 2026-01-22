السوداني يؤكد لباراك أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554019-639047084988499359.jpeg
السوداني يؤكد لباراك أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق
سياسة
2026-01-22 | 14:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
518 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الخميس، أهمية الأمن في
سوريا
بالنسبة للعراق والمنطقة.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "استقبل رئيس رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا
توماس باراك
"، موضحا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، وتطورات الساحة السورية".
ونقل البيان عن
رئيس الوزراء
تأكيده "أهمية الأمن في
سوريا
بالنسبة للعراق والمنطقة، وضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية".
كما أشار إلى "الشراكة البناءة بين
العراق
والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، وإرساء دعائم التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودعم الجهود الثنائية والإقليمية للازدهار في العراق والمنطقة".
من جانبه، نقل
باراك
إلى رئيس الوزراء "تقدير الرئيس الأمريكي لجهود
الحكومة العراقية
في مجال دعم الاستقرار بالمنطقة، وإدارة مواقف العراق خلال هذه المرحلة الحساسة".
وأشاد بـ"خطوات
السوداني
وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وعلى انفتاح العراق على الاستثمارات الدولية، والتأسيس للاعتمادية التبادلية الاقتصادية، ما شكل عاملاً مهماً للاستقرار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد أهمية استدامة التواصل بين العراق واليونان بجميع القطاعات والمجالات المشتركة
09:24 | 2025-12-17
السوداني يؤكد أهمية طريق منفذ الجميمة في تسهيل حركة الحجاج والتجارة
03:55 | 2025-10-29
السوداني يلتقي محافظ الأنبار ويؤكد أهمية التنسيق الكامل بين مكونات الحكومة المحلية
04:00 | 2026-01-18
السوداني ورشيد يؤكدان أهمية إدامة الحوارات السياسية والإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية
11:25 | 2026-01-12
العراق
سوريا
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
مكتب السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
محليات
35.76%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
اقتصاد
34.27%
04:15 | 2026-01-22
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
04:15 | 2026-01-22
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
دوليات
17.61%
08:22 | 2026-01-21
ارتفاع في بغداد.. أسعار الدولار في البورصة المحلية مع الإغلاق
08:22 | 2026-01-21
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
محليات
12.36%
00:52 | 2026-01-23
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
00:52 | 2026-01-23
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
الأكثر مشاهدة
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
اخترنا لك
الإطار التنسيقي يهنئ السلطة القضائية بمناسبة يوم القضاء العراقي
06:25 | 2026-01-23
واشنطن ترحب بمبادرة العراق بشأن عناصر "داعش"
14:55 | 2026-01-22
السيد الصدر يدعو الى عدم التماهي مع الفتنة والترويج لها
14:50 | 2026-01-22
الإعمار والتنمية: الإطار التنسيقي لم يتبن رسميا ترشيح المالكي حتى الآن
14:20 | 2026-01-22
ممثل العراق بمجلس الأمن: أمن سجون داعش ليس شأناً محلياً
13:00 | 2026-01-22
السامرائي ووفد كردي يؤكدان أهمية التعامل المسؤول مع الاستحقاقات
12:11 | 2026-01-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.