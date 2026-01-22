السوداني يؤكد لباراك أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق

أكد ، الخميس، أهمية الأمن في بالنسبة للعراق والمنطقة.

وقال في بيان، "استقبل رئيس رئيس ، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لسوريا "، موضحا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة، وتطورات الساحة السورية".

ونقل البيان عن تأكيده "أهمية الأمن في بالنسبة للعراق والمنطقة، وضرورة التعاون من أجل تثبيت الاستقرار وضمان وحدة الأراضي السورية".



كما أشار إلى "الشراكة البناءة بين والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، وإرساء دعائم التعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ودعم الجهود الثنائية والإقليمية للازدهار في العراق والمنطقة".



من جانبه، نقل إلى رئيس الوزراء "تقدير الرئيس الأمريكي لجهود في مجال دعم الاستقرار بالمنطقة، وإدارة مواقف العراق خلال هذه المرحلة الحساسة".



وأشاد بـ"خطوات وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وعلى انفتاح العراق على الاستثمارات الدولية، والتأسيس للاعتمادية التبادلية الاقتصادية، ما شكل عاملاً مهماً للاستقرار".