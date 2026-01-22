السيد الصدر يدعو الى عدم التماهي مع الفتنة والترويج لها

وجاء في بيان للسيد ، "اصبروا ورابطوا ووحدوا صفوفكم ولا تسمعوا لقول المرجفين وأدعياء الفتنة..".وأضاف "على الفضائيات المنصفة والمنصات الاعلامية عدم التماهي مع الفتنة والترويج لها وإشاعة الخوف بين طبقات المجتمع".أدناه نص بيان الصدر..