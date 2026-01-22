واشنطن ترحب بمبادرة العراق بشأن عناصر "داعش"

رحبت ، الخميس، بمبادرة لاحتجاز عناصر تنظيم "داعش" في منشآت آمنة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي قوله، "نرحب بمبادرة لاحتجاز عناصر تنظيم في منشآت آمنة على أراضيه".

وأضاف "العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد تنظيم داعش لجميع البلدان"، مردفا "نحث الدول على تحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها المنتمين للتنظيم لمواجهة العدالة".

وكان العراق وافق على تسلم عناصر "داعش" من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات الديمقراطية، بالتعاون مع لمحاربة التنظيم.

يشار الى أن القيادة الوسطى الأميركية أعلنت، أمس الأربعاء، عن بدء نقل معتقلي داعش من سوريا الى العراق، مضيفة "ننسق مع شركائنا بالإقليم وحكومة العراق ونقدر دورهم لضمان هزيمة تنظيم داعش".