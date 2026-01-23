السوداني لماكرون: على دول الاتحاد الأوروبي تسلّم الإرهابيين ممن يحملون جنسياتها ومحاكمتهم

وذكر في بيان ورد لـ ، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة".وتابع، أنه "تناول الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في ، والنقل المؤقت لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الجنسيات الأجنبية، المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في السجون العراقية".وشدد رئيس على "أهمية أن تضطلع دول العالم، ولاسيما دول بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل"، معبراً عن "شكره للدور الفرنسي المساهم في لمحاربة داعش، مؤكداً استمرار التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".من جانبه، قدّم الرئيس الفرنسي "التهنئة بإنجاز الانتخابات النيابية العراقية، وعبر عن تقديره لمواقف على المستوى الدولي، وأشاد بدور حكومة في إدارة التعامل مع الأزمات الإقليمية، وما تشكله خطواتها من عامل استقرار للمنطقة، ودعم للحلول المستدامة"، مشيراً إلى "التزام فرنسا بتقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع السجناء من عناصر داعش".