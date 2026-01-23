العزم بيوم القضاء العراقي: نثمن الدور الدستوري والوطني بترسيخ العدالة وحفظ القانون

وذكر بيان للتحالف ورد لـ ، أنه "بمناسبة يوم القضاء العراقي، يثمّن تحالف العزم الدور الدستوري والوطني للسلطة القضائية في ترسيخ العدالة والحفاظ على سيادة القانون، وبناء دولة المؤسسات على أساس الاستقلال والنزاهة".وأكد تحالف العزم "تقديره للجهود التي يقودها القاضي الدكتور في تكريس استقلال القضاء وتعزيز مبدأ فصل السلطات، بما أسهم في ترسيخ الثقة بالمؤسسة القضائية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين".واستذكر التحالف "تضحيات شهداء القضاء العراقي من القضاة والمنتسبين"، مشددا على "أهمية استمرار دعم القضاء ليؤدي مهامه السامية بما يخدم الاستقرار وسيادة القانون".