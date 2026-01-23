مجلس النواب يعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية

وذكرت ، في بيان، أن " أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية :1. شوان حويز فريق نامق2. توفيق أحمد3. حسين طه سنجاري4. حمه كريم5. اسو فريدون علي6. سامان شالي7. صباح صالح سعيد8. علي ظاهر العلياوي9. محمد شيخ محمد10. إقبال عبد الله أمين حليوي11. نزار محمد كنجي12. سردار تايمز13. فؤاد بكي14. نادر15. مولود16. خالد صديق17. آزاد مجيد حسن18. رافع عبد الله حميد موسى19. سالم حواس ".