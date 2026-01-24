وزير الخارجية: العراق غير ملزم بتحمل كافة الأعباء الأمنية والمالية لمعتقلي داعش

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من مسؤولة السياسة الخارجية في لبحث تطورات والأوضاع الإقليمية".وتابعت، ان " الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على ملف معتقلي لا ينبغي أن يتحملها بمفرده".