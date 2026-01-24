حكومة بلا فصائل أو بلد بلا دولارات.. واشنطن تضع سياسيي بغداد أمام خيارين

– سياسة



يواجه المطبخ السياسي في واحدة من أعقد أزماته مع تسريب وكالة "رويترز" تفاصيل التهديد الأمريكي الأخير، الذي لم يعد يلوح بأسماء أشخاص أو مصارف فحسب، بل وضع "سيادة المالية" بالكامل على طاولة المساومة. السؤال الأبرز الآن: هل ترضخ القوى السياسية لهذا لتهديد المالي، أم تذهب نحو مواجهة قد تكلف البلاد تدفقاتها الدولارية؟.

ماذا كشف "رويترز"؟

كشفت وكالة "رويترز" أمس عن كواليس دبلوماسية عاصفة جرت خلف في ، حيث استخدمت "سلاح المال" للضغط على خارطة تشكيل المقبلة، في واحدة من أوضح ملامح سياسة "أقصى الضغوط" التي ينتهجها .



أفادت الوكالة، بأن هددت سياسيين عراقيين بارزين بفرض عقوبات تستهدف بغداد في حالة ضم "جماعات مدعومة من " إلى الحكومة المقبلة.



ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر قولها إن من ضمن العقوبات احتمال استهداف عائدات النفط التي تحصل عليها عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في .



ورأت الوكالة أن هذا التحذير يعد أوضح مثال حتى الآن على حملة الرئيس الأمريكي للحد من نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران في .



وذكرت الوكالة أن في العراق والقائم بالأعمال لم يردا على طلبات للتعليق، بينما طلبت المصادر من الوكالة عدم نشر أسمائها لأن الأحاديث كانت خاصة.



واتخذ -منذ عودته للرئاسة قبل عام- إجراءات لإضعاف إيران شملت إجراءات تمس العراق.



وسعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى وقف التدفق الدولاري عبر العراق، ففرضت عقوبات على أكثر من 12 مصرفا عراقيا خلال السنوات الماضية في محاولة لتحقيق ذلك، لكنها لم تقلص قط تدفقات الدولار من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى .



وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم لرويترز "تدعم الولايات المتحدة سيادة العراق، وسيادة كل دول المنطقة. ولم يرد المتحدث على أسئلة رويترز عن التهديد بفرض عقوبات.



بينما يلتزم الجانب العراقي الرسمي الصمت تجاه هذه التسريبات، جاء رد الخارجية الأمريكية فضفاضاً بالحديث عن "دعم السيادة"، وهو ما يفسره مراقبون على أنه "تثبيت للتهديد" دون إعلانه رسمياً، لترك الباب موارباً أمام المفاوضات السياسية خلف الكواليس.



تحديات أمام القوى السياسية

تجد القوى النافذة نفسها أمام معادلة صفرية: أما استبعاد الشخصيات والجناحات السياسية للفصائل من الحكومة المقبلة لضمان استمرار تدفق الدولار، وهو ما قد يسبب تصدعاً داخل "الإطار التنسيقي" أو يثير غضب الفصائل المسلحة، أو الإصرار على تشكيل حكومة "شاملة" تضم الجميع، والمغامرة بصدام اقتصادي مباشر مع واشنطن قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار العراقي واضطرابات شعبية نتيجة العقوبات.