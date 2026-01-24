الصفحة الرئيسية
الحكيم والعامري يؤكدان إدامة الجهوزية الأمنية لمواجهة التحديات على الحدود
سياسة
2026-01-24 | 05:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
استقبل رئيس تحالف قوى
الدولة الوطنية
،
السيد عمار الحكيم
، اليوم السبت، رئيس
منظمة بدر هادي العامري
.
وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية المضي قدمًا في حفظ الاستقرار المتحقق، وعدم التفريط بما تحقق من إنجازات على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية، فيما جرى التأكيد على وحدة الإطار التنسيقي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار".
وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "إدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية والاستخبارية في مواجهة التحديات على الحدود، مؤكدين أهمية توحيد الخطاب السياسي والاجتماعي تجاه هذه التحديات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني ورشيد يؤكدان أهمية إدامة الحوارات السياسية والإسراع بإكمال الاستحقاقات الدستورية
11:25 | 2026-01-12
السيسي يؤكد مساندة مصر للعراق في مواجهة التحديات وحماية أراضيه
06:23 | 2025-12-21
السامرائي يؤكد للسيد الحكيم اهمية وحدة الاطار وحسم اختيار رئيس الوزراء
13:55 | 2026-01-23
الشيخ حمودي والعامري: حفظ وحدة الإطار هو الأساس لرؤية واضحة وناضجة للمرحلة المقبلة
07:21 | 2025-12-18
سياسي
الحكيم
العامري
منظمة بدر هادي العامري
السيد عمار الحكيم
بدر هادي العامري
الدولة الوطنية
السومرية نيوز
هادي العامري
عمار الحكيم
هادي العامر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
محليات
33.47%
00:52 | 2026-01-23
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
00:52 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
محليات
25.52%
05:46 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
اقتصاد
21.54%
04:05 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
04:05 | 2026-01-23
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
اقتصاد
19.47%
08:33 | 2026-01-24
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
08:33 | 2026-01-24
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
الاطار التنسيقي يستعد لاعلان مرشحه لرئاسة الوزراء
12:11 | 2026-01-24
قيادي بالعزم: القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار وخياراته
12:05 | 2026-01-24
السوداني يؤكد لطالباني أهمية توحيد الخطاب الوطني تجاه تسارع الأحداث في سوريا
08:06 | 2026-01-24
المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعه في منزل السامرائي
05:58 | 2026-01-24
حكومة بلا فصائل أو بلد بلا دولارات.. واشنطن تضع سياسيي بغداد أمام خيارين
04:33 | 2026-01-24
انسحاب احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
04:09 | 2026-01-24
