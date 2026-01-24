الحكيم والعامري يؤكدان إدامة الجهوزية الأمنية لمواجهة التحديات على الحدود

وذكر التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية المضي قدمًا في حفظ الاستقرار المتحقق، وعدم التفريط بما تحقق من إنجازات على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية، فيما جرى التأكيد على وحدة الإطار التنسيقي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار".وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "إدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية والاستخبارية في مواجهة التحديات على الحدود، مؤكدين أهمية توحيد الخطاب السياسي والاجتماعي تجاه هذه التحديات".