قيادي بالعزم: القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار وخياراته

اعتبر القيادي في تحالف العزم ، السبت، أن القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار التنسيقي وخياراته.

وقال الملا في تغريدة على منصة "إكس"، إن "قرارات الوطني تُتخذ بالإجماع، وما ورد في الكتاب المرسل من قبل السيد إلى الإطار التنسيقي يعبّر عن رأيه الشخصي فقط، ولا يمثّل رأي تحالف العزم‬⁩ ولا بقية الكتل المنضوية ضمن الإطار السني".

‏وأضاف أن "هناك عددًا من نواب تحالف تقدم لا ينسجمون مع توجهات الحلبوسي"، مردفا "وعليه، فإن القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار التنسيقي وخياراته".