الحسم: بيان المجلس السياسي الوطني لم يصدر بالاجماع

أكد تحالف ، البست، أن البيان الصادر باسم الوطني لم يصدر بالاجماع.

وقال التحالف في بيان، "يؤكد تحالف بأن البيان الصادر باسم الوطني لم يصدر باجماع جميع أعضائه، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي جميع الأعضاء، وإنما يمثّل وجهة نظر وموقف أعضاء معينين هم من أصدروا البيان".

وأضاف البيان أن "التحالف يؤكد على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم تعميمها، لذا اقتضى التنويه بهذا الصدد".

وكان بيان صدر عن المجلس السياسي، جاء فيه رفض تقديم مرشحين جدليين ارتبطت مراحل سابقة من وجودهم بأزمات، وفق البيان.

يشار الى أن الإطار التنسيقي أعلن، السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون لمنصب .



