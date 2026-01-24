مصدر: نزار آميدي وفؤاد حسين يتنافسان على منصب رئيس الجمهورية

أكد مصدر سياسي، السبت، بأن آميدي وفؤاد حسين يتنافسان على منصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ ، " آميدي وفؤاد حسين يتنافسان على منصب رئيس الجمهورية خلال الاقتراع الذي سيتم في البرلمان نهاية الشهر الحالي". وبحسب الدستور العراقي فإن مهلة اختيار رئيس جمهورية جديد للعراق تنتهي في 29 كانون الثاني الجاري.