أول تعليق لبارزاني بعد ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء

وقال في بيان، "نرحب بقرار الإطار التنسيقي بتسمية السيد مرشحاً لمنصب رئيس وزراء ، وبهذه المناسبة، نهنئ السيد بترشيحه للمنصب، متمنين له النجاح والتوفيق".

وأضاف "نؤكد بأننا سنكون داعمين له في معالجة القضايا والخلافات، وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد".

وكان الإطار التنسيقي أعلن، اليوم السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب .