موظفو النهرين والمستنصرية ينفرون للتظاهر.. احتجاجات امام البوابات ضد استقطاع المخصصات
بالفيديو
السومرية نيوز-محليات
نظم منتسبو جامعة النهرين وكذلك الجامعة المستنصرية اليوم الاحد، وقفة احتجاجية امام أبواب الجامعات احتجاجا على قرار مجلس الوزراء وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحجب مخصصات الخدمة الجامعية.
2026-01-25 | 01:08
2026-01-25T01:08:21+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/q0f0xps8dqf7gtlwp2la?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d554190%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=27d6d35a-a80c-4f6e-a675-c8f7b8c101f5&InitAdsBeforePlayer=1
موظفو النهرين والمستنصرية ينفرون للتظاهر.. احتجاجات امام البوابات ضد استقطاع المخصصات
644 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
نظم منتسبو
جامعة النهرين
وكذلك
الجامعة المستنصرية
اليوم الاحد، وقفة احتجاجية امام أبواب الجامعات احتجاجا على
قرار مجلس الوزراء
وتوصية
المجلس الوزاري للاقتصاد
بحجب مخصصات الخدمة الجامعية.
وقال مراسل
السومرية
ان منتسبي
جامعة النهرين
وكذلك
الجامعة المستنصرية
نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى الجامعات معبرين عن رفضهم القاطع لقرار
المجلس الوزاري للاقتصاد
القاضي بحجب مخصصات الخدمة الجامعية والمساس بحقوقهم المكتسبة واستقرارهم المعيشي والحياتي والوظيفي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدول الفوري عن القرار وإعادة إقرار صرف المخصصات الكاملة وفق ما نصّ عليه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، كما دعوا الجهات المختصة لمراجعة القرار وتدارك تأثيره السلبي على منتسبي الجامعة، مشددين على استعدادهم لتصعيد الاحتجاج في حال استمر القرار.
وسبق ان قرر
مجلس الوزراء
الغاء مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التربية والتعليم ممن هم "غير متفرغين للتدريس".
من جانبها قالت هيئة الرأي في
وزارة التعليم العالي
ان
قرار مجلس الوزراء
لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة لكل من الموظف الفني والإداري وأن ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار
مجلس الوزراء رقم
(40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
سياسة
ترندات
بالفيديو
جامعات
اعتصام
المجلس الوزاري للاقتصاد
وزارة التعليم العالي
الجامعة المستنصرية
قرار مجلس الوزراء
جامعة المستنصرية
مجلس الوزراء رقم
المجلس الوزاري
التعليم العالي
