وذكرت في بيان أن "المجلس صوت على تشكيل لجنة من السيدات والسادة أعضاء لمتابعة إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية"، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول قانونية ومالية لهذا الملف الذي شهد مطالبات واسعة مؤخراً.وأضاف البيان، أن "المجلس صوت أيضاً على تشكيل النيابي"، وهي اللجنة المعنية بمراقبة أداء أعضاء البرلمان ومدى التزامهم بالنظام الداخلي ومدونة السلوك البرلماني.وجاءت هذه القرارات خلال الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية السادسة (السنة التشريعية الأولى - الفصل التشريعي الأول)، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور عدد كبير من أعضاء المجلس لاستكمال جدول أعماله.