فؤاد حسين لـ السومرية: لم نتفق بعد.. 19 مرشحا سيدخلون المنافسة لرئاسة الجمهورية – عاجل

وقال حسين في تصريح لمراسل ، إنه "لغاية الان لا يوجد مرشح معين لشغل منصب رئيس الجمهورية".وأضاف حسين وهو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنصب، أن "19 مرشحا سيدخلون المنافسة على المنصب".وحددت رئاسة يوم الثلاثاء المقبل (27 كانون الثاني 2026) موعدا لعقد جلسة اختيار منصب رئيس الجمهورية.