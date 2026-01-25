النفط: إيرادات صادرات كانون الأول الماضي تجاوزت 6 مليارات دولار - عاجل

وأوضحت الوزارة في بيان تابعته ، أن "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول 2025 الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات (107) ملايين و(651) ألفاً و(61) برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليارات و(388) مليوناً و(429) ألف دولار".وأضافت الوزارة، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب بلغت (100) مليون و(420) ألفاً و(48) برميلاً ،فيما كانت الكميات المصدرة من عبر ميناء جيهان التركي (5) ملايين و( 997 ) ألفاً و( 527 ) برميلاً ، والكميات المصدرة إلى بلغت (309 ) آلاف و( 712 ) برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل ( 923 ) ألفاً و ( 774 ) برميلاً".