مسودة تعديل قانون الشهداء بيد البرلمان.. امتيازات بينها تمديد الرواتب التقاعدية 25 سنة

وقال النائلي للوكالة الرسمية وتابعته ، "التقينا في ، من أجل تعديل قانون ضحايا الإرهاب"، مبيناً أن "رئيس مجلس النواب وعد بإصدار قرار إلى بالتريث في قطع رواتب شهداء الإرهاب لحين تعديل القانون".وأضاف "تم إكمال مسودة لقانون شهداء ضحايا الإرهاب وتسليم المسودة الى رئيس مجلس النواب، وسيقرأ خلال الجلسات المقبلة"، مشيراً إلى أنه "في حال صدور قرار تريث من مجلس النواب ستبقى المستحقات سارية".وتابع ان "تعديل القانون سيمدد الرواتب التقاعدية لشهداء ضحايا الإرهاب 25 سنة، كما توجد امتيازات أخرى ومنها امتيازات لشهداء لأنهم جابهوا الإرهاب".