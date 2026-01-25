مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الاثنين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ ، ان " قرر رفع جلسته الى يوم غد الاثنين".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسته بحضور 266 نائباً.وفي البداية الجلسة، صوت المجلس على اضافة فقرة على جدول أعماله (أداء اليمين الدستورية).وادى كل من " ، زياد علي، ، ، ، ، إبراهيم النامس"، اليمين الدستوري كاعضاء في البرلمان.وقرر المجلس ، تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وصت مجلس النواب على تشكيل لجنة من اعضاء المجلس لمتابعة اجراءات تعيين خريجي المهن الطبية. كذلك صوت على تشكيل النيابي.بعد ذلك، باشر البرلمان بمناقشة التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار بحضور ورئيس أركان الجيش والقيادات الأمنية.وقبل ختام الجلسة، ادى اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب.