مجلس النواب يوجه دعوة الى دول العالم حول خطر الإرهابيين القادمين من سوريا

وقال النائب الأول لرئيس ، في بيان ورد لـ ، إن "السلطة التشريعية استمعت اليوم إلى إحاطة أمنية شاملة قدّمها وقادة ، تناولت تطورات الأوضاع في الساحة السورية، واستعرضت مستوى الجاهزية الأمنية على الشريط الحدودي"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات مطمئنة وتعكس ثقة عالية بقدرات وكفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة أي مخاطر محتملة".وأوضح الدليمي أن "النجاحات المتحققة خلال السنوات الماضية أسهمت في بناء منظومة متكاملة لأمن الحدود، قادرة على منع التسلل وتأمين الشريط الحدودي بشكل فعّال، بما يعزز الاستقرار ويحفظ سيادة البلاد".وفيما يتعلق بملف السجناء الإرهابيين، بيّن أن "عملية نقل المحتجزين من جرت بموجب اتفاق ثنائي وبإشراف دولي"، مؤكداً أن "الإجراءات الحكومية والقضائية في التعامل مع هذا الملف ستكون حازمة وصارمة، وفق الأطر القانونية المعتمدة".ودعا الدليمي الدول المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها والإسراع في استلام مواطنيها، نظرًا لكون خطر هذه الجماعات يشكّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ الجميع"، مشددًا على أن "القضاء العراقي ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية ".