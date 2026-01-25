السوداني يصدر توجيهات خلال اجتماع لمسؤولين في وزارتي النفط والتخطيط

وقال لرئيس في بيان تلقته ، ان "رئيس ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة مشاريع قطاعي النفط والغاز، بحضور ، ووكيل ، وعدد من المستشارين، والكادر المتقدم في ".وأضاف ان "الاجتماع تابع مراحل تطوير مشاريع الغاز في حقول؛ أرطاوي، وعكاز، والمنصورية. كما تابع عملية إحالة عقود جولة التراخيص الخامسة للحقول الشرقية؛ نفط خانة، والخشم الاحمر، وحقل كمر - كلابات، بجانب متابعة انشاء المنصّة الثابتة للغاز المسال".وفي قطاع الاستخراج النفطي، استعرض الاجتماع مشاريع تنفيذ الأنبوب البحري والإدارة الكاملة لحقلي ابن عمر والسندباد، واستكمال مشروع الفاو، وأنبوب النفط الخام(حقل الطوبة -الفاو)، وتطوير حقل الكيارة المتكامل.كما تناول الاجتماع ما يتعلق بقطاع التصفية والتوزيع، ومنها موقف خزين المشتقات النفطية وزيادة طاقة التكرير للمصافي والطاقات المتاحة للتصفية، وخطط انتاج البانزين واستهلاكه وتوفيره لسنة 2026, وكذلك الأمر لسائر المشتقات النفطية.ووجه رئيس مجلس الوزراء "باستثمار الجهود والنتائج التي تم تحقيقها، وحث على السعي نحو اكمال متطلبات نجاح المشاريع، بوصفها تحولاً أساسياً الى هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المنتجات النفطية، والانتقال الى التصدير وتوسعة العوائد".