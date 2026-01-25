رئيس الجمهورية في ضيافة السوداني.. تأكيد على تشكيل حكومة تستكمل "مسيرة النهضة"

وذكر بيان لمكتب ، ان "اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في المنطقة لاسيما الاحداث في ، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتنسيق المواقف في دعم اجراءات وخطوات الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة وبما يحفظ مصلحة العليا".واكد اللقاء، وفق البيان، على "أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية والمضي نحو تشكيل حكومة تكون قادرة على استكمال مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية وتلبية تطلعات ابناء الشعب العراقي".