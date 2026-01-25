العراق يتسلم رئاسة اجتماعات في منظمة التعاون الإسلامي

وقالت ، "تسلَّم القائم بالأعمالِ المؤقَّت لجمهوريةِ في جدّة مصطفى عادل العايش، رئاسةَ الاجتماعات التحضيرية للدورةِ (54) للجنة المالية الدائمةِ في منظمةِ التعاون الإسلامي، من رئيسِ الدورةِ السابقةِ، المندوبِ الدائمِ للجمهوريةِ التركية، السفير جنك أوراز، وذلك اليومَ الأحد بحضورِ الأمناءِ المساعدين وممثلي الدولِ الأعضاءِ في المنظمة".

ومن المقرّر أن ترفعَ الاجتماعاتُ وفق البيان "التي تستمرُّ لمدةِ ثلاثةِ أيام، نتائجَ أعمالِها إلى الدورةِ (52) لمجلسِ وزراءِ خارجيةِ دولِ منظمةِ التعاونِ الإسلامي، والمزمع عقدُها في شهرِ نيسان المقبل في العاصمة ".