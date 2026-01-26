حددت 3 تبعات.. واشنطن تحدد نوع الحكومة الجديدة التي "تفضلها" في العراق

وقالت الامريكية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجية تحدث مع العراقي ، وأشاد وزير الخارجية بمبادرة وقيادتها في تسريع نقل واحتجاز عناصر داعش الإرهابيين إلى مواقع آمنة في ، في أعقاب حالة عدم الاستقرار الأخيرة في شمال شرق سوريا".وأضافت ان "الوزير ورئيس الوزراء ناقشا الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة مواطني الدول في العراق إلى أوطانهم بسرعة، وتقديمهم للعدالة".وأشارت الى ان "الوزير ورئيس الوزراء ناقشا أيضا المشاورات العراقية الجارية لتشكيل حكومة، مؤكدين التزامهما المشترك بضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط".وبحسب البيان، شدد روبيو على أن "حكومة تسيطر عليها لن تتمكن من وضع مصالح العراق في الأول، أو إبقاء العراق بمنأى عن الصراعات الإقليمية، أو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين والعراق".وبينما حدد 3 تبعات محتملة لتنصيب حكومة "تسيطر عليها "، لكن الجانب الأمريكي لم يحدد ما المقصود بحكومة تسيطر عليها ايران؟، وهل تتعلق بنوعية الشخوص الذين سيتم تنصيبهم ام بطريقة التعامل مع ايران في الملفات الاقتصادية او مدى التحرك لضرب مصالح داخل العراق تعتبر منفذا اقتصاديا لإيران كما تقول في كل مرة.