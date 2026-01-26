المجلس الوزاري للاقتصاد: لا استقطاع في الرواتب أو المخصصات

وقال المجلس انه "ليس هناك استقطاع لأي من مفردات الراتب والمخصصات"، مشيرا الى ان "القرار السابق لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال"، بحسب .وأضاف ان " طالبت الانفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة أما بخصوص احتساب الشهادات الدراسية فلا يسري القرار أيضا بأثر رجعي لمن استحصل الموافقات الاصولية للدراسة".وكانت قد أعلنت ان تأخر صرف الرواتب لموظفيها لا علاقة له بقرار رقم 40 لسنة 2026 بل يتعلق باعداد القوائم وسيتم صرف الرواتب كما هي كاملة.