على انغام تظاهرات تشرين.. موظفو التعليم ينقلون تظاهراتهم الى بوابة الوزارة رغم اعلان "عدم استقطاع المخصصات"

وخلافا لاحتجاجات يوم امس التي أقيمت على أبواب الجامعات وشارك بها مئات الموظفين، تجمع الموظفون اليوم امام بوابة ، لكن يبدو ان الموظفين وجدوا سببا جديدا للتظاهر على الرغم من تأكيد عدم المساس بالمخصصات، وهذه المرة تضمنت شعاراتهم واحاديثهم امام بوابة اعتراضهم ومخاوفهم من تأخر الرواتب، معتبرين ان تأخير الرواتب يتعلق باجراء الاستقطاعات.لكن وزارة التعليم قالت ان استحقاقات موظفي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها.ورفع المتظاهرون الاعلام العراقية كما اصطحبوا معهم أجهزة مكبرات الصوت، فيما تم تشغيل أناشيد واغانٍ تعود لتظاهرات تشرين، من بينها اغنية "نازل نازل"، لجعفر وفهد نوري.