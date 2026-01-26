الصفحة الرئيسية
بعد روبيو.. موقف أميركي جديد لشكل الحكومة العراقية المطلوبة "لضمان الاستقرار الإقليمي"
سياسة
2026-01-26 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,627 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اصدر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط،
توم باراك
، موقفا أمريكيا جديدا من شكل
الحكومة العراقية
المقبلة، وذلك بعد ساعات من موقف وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
.
وقال
باراك
في تغريدة على منصة اكس، ان "تشكيل
العراق
لحكومة تواصل طريق التعاون مع جيرانه والغرب أمر أساسي للاستقرار والازدهار الإقليميين".
ويبدو ان مبعوث
ترامب
يشير بوضوح بقضية التواصل مع جيرانه الى "
سوريا
"، حيث ان اشتراط
الاستقرار الإقليمي
يتطلب حكومة عراقية تتواصل مع سوريا والغرب، وذلك بعد ساعات من اصدار روبيو موقفا باشتراط استمرار مصالح العراق وابقائه بمنأى عن الصراعات الإقليمية وتعزيز الشراكة مع
أمريكا
، بأن تكون الحكومة القادمة "لا تسيطر عليها
ايران
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
