مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد الثلاثاء

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " قرر تاجيل انعقاد جلسته إلى يوم غد الثلاثاء".وكان البرلمان قد اعلن عن جدول اعماله الذي تضمن انتخاب رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة.