برنامج حكومة المالكي المرتقب: مثلث "الأمن والخدمات والمياه" في واجهة الأولويات

ويأتي ذلك في مرحلة مفصلية تتطلب برنامجاً واضحاً وتحالفات برلمانية فاعلة لضمان الاستقرار وتحسين الواقع المعيشي وحفظ سيادة واستقلال قراره.وذكرت ، في بيان أن "رئيس ، ، حدد يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".في سياق متصل، قال وزير الخارجية، ، في حديث صحفي أمس الأحد: إن "19 مرشحاً سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية". وأضاف: "أنا مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك مرشحون آخرون يمثلون أحزاباً مختلفة".إلى ذلك، وبعد أن حسم "الإطار التنسيقي" تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، تتجه الأنظار إلى ملامح البرنامج الحكومي المرتقب.وقال النائب عن كتلة "الإعمار والتنمية"، إن "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلّف سيتضمن أولويات واضحة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة"، مشيراً إلى أن "التركيز سينصب على الملفات الأمنية والخدمية وملف المياه، في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من توترات أمنية مقلقة."وأوضح البعيجي أن "المرحلة المقبلة تُعدُّ من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد، ولاسيما مع استمرار التحديات المالية والأمنية"، مبيناً أن "الحكومة المقبلة يجب أن تحرص على إعداد برنامج حكومي واقعي وقادر على التعامل مع هذه الأزمات"، مؤكداً أن "خبرة المرشح ، وتجربته السابقة تمنحانه القدرة على إدارة هذه الملفات الحساسة".وأضاف، أن "البرنامج الحكومي المرتقب يُفترض أن يلبّي متطلبات ، ويقدّم حلولاً عملية لتحسين الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار الأمني، إلى جانب الاهتمام الجاد بملف المياه الذي بات يمثل أولوية وطنية في الوقت الراهن".وأشار، إلى أن "نجاح الحكومة المقبلة مرهون بمدى وضوح برنامجها الحكومي وتنفيذه الفعلي على أرض الواقع، وبما ينسجم مع حجم التحديات التي تمر بها البلاد".من جهته، قال النائب عن كتلة "ابشر ياعراق"، أحمد شهيد إن "حسم تسمية رئيس الوزراء يُعدُّ خطوة محورية ومهمة في مسار العملية السياسية، لما لها من أثر مباشر في إنهاء حالة الترقب والجمود التي رافقت المشهد السياسي خلال الفترة الماضية وأسهمت في تعطيل العديد من الملفات الحيوية".وأكد شهيد، أن "هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لرسم سياسات دولة مستقرة قادرة على تجاوز الأزمات المتراكمة"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن ترشيح رئيس الوزراء خلق حالة من الاطمئنان على المستويين الحكومي والشعبي، ولاسيما بعد تراجع احتمالات عودة الصراع على هذا المنصب وما قد يترتب عليه من تأخير إضافي في عمل مؤسسات الدولة وإرباك المشهد العام".وأضاف، أن "العراق يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب الإسراع في تقديم برنامج حكومي واضح ورصين يتضمن أولويات واقعية ومعالجات جادة للتحديات الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات مهمة وشجاعة تسهم في تحريك عجلة وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".وأشار شهيد، إلى أن "الشارع العراقي ينتظر من الحكومة المقبلة خطوات عملية تتجاوز الشعارات وتترجم الوعود إلى إنجازات ملموسة"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء دولة قادرة على تلبية تطلعات أبنائها".