الكشف عن سيناريوهات جلسة الغد حول رئاسة الجمهورية وتنصيب المالكي رسميا لرئاسة الوزراء (فيديو)

وقال الفايز في تصريح للسومرية نيوز، ان "الجلسة ستمضي بسلاسة وسيتم حسم ملف رئاسة الجمهورية بنسبة كبيرة، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي لم يحس موقفه بشان التصويت لغاية الان بالتزامن مع استمرار الاتصالات والاجتماعات السياسية مع جميع الأطراف".وتابع، انه "لا نتوقع وجود ثلث معطل حتى من الكتل التي سجلت اعتراضها على ترشيح الأسبق لرئاسة الوزراء ومن المؤمل ان يحسم ملف خلال جلسة الغد".