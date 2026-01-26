الصفحة الرئيسية
نقل طائرات أمريكية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط
الأسدي يحسم الجدل: لا مساس بالمخصصات الجامعية والرواتب ستُصرف كاملةً غداً
سياسة
2026-01-26 | 06:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
431 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أدلى وزير التربية وكالةً،
أحمد الأسدي
، اليوم الاثنين، بسلسلة من التصريحات التوضيحية لإنهاء حالة القلق السائدة في الوسطين التربوي والجامعي، إثر القرارات الأخيرة الصادرة عن
المجلس الوزاري للاقتصاد
ومجلس الوزراء.
وأكد
الأسدي
في مؤتمر صحفي، أن قرار
المجلس الاقتصادي
لا يستهدف، بأي حال من الأحوال، المساس بـ المخصصات الجامعية، مشدداً على أن
قرار مجلس الوزراء
الأخير (رقم 40 لسنة 2026)، لا يُعدُّ تعديلاً للنصوص القانونية النافذة التي تحكم رواتب الموظفين ومخصصاتهم.
كما جزم الوزير بأن
قرارات مجلس الوزراء
الأخيرة لن تُطبق بأثر رجعي، ولن يكون هناك أي استقطاع من رواتب الموظفين عما تقاضوه قبل صدور القرار، لافتاً إلى أن الحقوق المكتسبة مصانة بموجب القانون.
ونفى الوزير بشكل قاطع وجود أي توجه لإيقاف صرف الرواتب، مؤكداً بقوله: "لا يوجد إيقاف للرواتب بسبب القرارات الأخيرة". وأوضح أن تأخر التمويل لم يكن ناتجاً عن سياسة استقطاع، بل يعود لـ"مشاكل فنية" تم تجاوزها بالكامل، مشيراً إلى اكتمال التحضيرات الفنية والإدارية لإطلاق المبالغ.
وأعلن الأسدي أن يوم غدٍ الثلاثاء سيشهد بدء
وزارة المالية
بصرف الرواتب "كاملةً وبدون استقطاع" لجميع
وحدات
الإنفاق التي استكملت جداولها الأصولية.
وتأتي هذه التوضيحات بعد لغط كبير أثاره قرار
مجلس الوزراء رقم
(40) لسنة 2026، والذي تضمن فقرات تنظيمية فسرتها بعض الأوساط على أنها محاولة لتقليص المخصصات، قبل أن تتدخل وزارتا المالية والتربية وهيئة الرأي في
وزارة التعليم العالي
لتأكيد استمرار المخصصات للمستحقين وفق الأطر القانونية المعمول بها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
