الأسدي يحسم الجدل: لا مساس بالمخصصات الجامعية والرواتب ستُصرف كاملةً غداً

وأكد في مؤتمر صحفي، أن قرار لا يستهدف، بأي حال من الأحوال، المساس بـ المخصصات الجامعية، مشدداً على أن الأخير (رقم 40 لسنة 2026)، لا يُعدُّ تعديلاً للنصوص القانونية النافذة التي تحكم رواتب الموظفين ومخصصاتهم.كما جزم الوزير بأن الأخيرة لن تُطبق بأثر رجعي، ولن يكون هناك أي استقطاع من رواتب الموظفين عما تقاضوه قبل صدور القرار، لافتاً إلى أن الحقوق المكتسبة مصانة بموجب القانون.ونفى الوزير بشكل قاطع وجود أي توجه لإيقاف صرف الرواتب، مؤكداً بقوله: "لا يوجد إيقاف للرواتب بسبب القرارات الأخيرة". وأوضح أن تأخر التمويل لم يكن ناتجاً عن سياسة استقطاع، بل يعود لـ"مشاكل فنية" تم تجاوزها بالكامل، مشيراً إلى اكتمال التحضيرات الفنية والإدارية لإطلاق المبالغ.وأعلن الأسدي أن يوم غدٍ الثلاثاء سيشهد بدء بصرف الرواتب "كاملةً وبدون استقطاع" لجميع الإنفاق التي استكملت جداولها الأصولية.وتأتي هذه التوضيحات بعد لغط كبير أثاره قرار (40) لسنة 2026، والذي تضمن فقرات تنظيمية فسرتها بعض الأوساط على أنها محاولة لتقليص المخصصات، قبل أن تتدخل وزارتا المالية والتربية وهيئة الرأي في لتأكيد استمرار المخصصات للمستحقين وفق الأطر القانونية المعمول بها.