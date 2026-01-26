المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن ترأس، اليوم، اجتماع ، بحضور وزيرة المالية، ووزراء الصناعة، والتجارة، والعمل، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين".وأضاف ان "الاجتماع شهد استكمال مناقشة المواضيع والإجراءات المتعلقة بملفّ تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة".وتابع المكتب، "وجرت في الاجتماع مراجعة نسب الدعم للمنتجات النفطية وآلية الدعم المقدمة من دعم التصدير. كما جرت التوصية باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة".وأوضح المكتب، أن "السوداني وجه رئيس بتشكيل لجنة لإعداد الهيكلية والدوائر والواجبات والمهام المناطة بعمل هذه المديرية وتأمين الاحتياجات الفنية واللوجستية لها وتقديمها خلال الجلسات المقبلة لمناقشتها".