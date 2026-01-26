رسالة مفتوحة من الشابندر إلى "شيعة الاطار": المالكي فاز بالثلاث فلا تخذلوه بالرابعة

وقال الشابندر في تديونة له: "إلى شيعة الإطار رسالة مفتوحة: لقد فاز بالثقة ثلاث مرات، الاُولى حين تنازل له أخوه بناءً على تفويضكم، والثانية بعدم اعتراض (المرجعية الدينية) على ترشيحه رغم محاولات بعضكم، والثالثة بتصويت غالبيتكم لصالح ترشيحه بناءً على مقترحكم".وأضاف: "إياكم وأن تخذلوه في الرابعة بالتضامن مع صِبيةٍ ماتزال الفساد والتزوير تلاحقهم. احذروا صفحاتٍ سودًا سيكتبها التأريخ".