السامرائي والمالكي يبحثان حسم الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، يرافقه وفد من اعضاء عن تحالف العزم التقى اليوم رئيسَ ائتلاف دولة القانون ومرشّح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس "، مبينا انه "جرى بحث ملف حسم الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة".وأضاف ان "اللقاء تناول أهمية توحيد المواقف الوطنية، والمضي بالمسار الدستوري، ولا سيما المتمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب المخصّصة ليوم غد، بوصفه خطوة أساسية في استكمال تشكيل السلطات الدستورية وانتظام عمل المؤسسات".