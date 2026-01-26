السوداني يوجه بتشكيل لجنة أمنية تشرف على عملية نقل عناصر داعش

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة عملية نقل عناصر تنظيم الإرهابي من السجون السورية، وكل ما يتعلق بهذه العملية من تفاصيل امنية مهمة".وأكد المجلس "على أهمية قراره السابق بنقل عناصر داعش"، مشدداً على أنه "قرار أمني بحت يهدف الى حماية ".وأكد على "أهمية استمرار التعاون مع قيادة في هذا الملف، وضرورة اضطلاع بمسؤولياته إزاء ذلك".وأقرّ المجلس "وضع خارطة متكاملة، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش والتعامل معهم، وصولاً الى تقديمهم للعدالة".