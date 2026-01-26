الإطار التنسيقي يدعو إلى اتفاق يسهل انتخاب رئيس الجمهورية

دعا الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً.



وجاء في بيان للاطار، "عقد الاطار التنسيقي اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي رقم 260 لمتابعة الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية".

واستضاف الاطار التنسيقي وفق البيان "وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كلا على انفراد".

وأضاف البيان الاطار التنسيقي "استمع الى وجهات نظر الوفدين الضيفين، ودعا الى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً".

وشدد الاطار التنسيقي على ضرورة احترام التوقيتات الدستوريةً وحسم الاستحقاقات الوطنية، بحسب البيان.

ومن المقرر أن ينتخب يوم غد الثلاثاء، رئيس الجمهورية وفق جدول أعمال الجلسة.