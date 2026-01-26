مجلس النواب ينفي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نفى ، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً انها قائمة في موعدها المحدد يوم الثلاثاء.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، "جلسة يوم غد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قائمة في موعدها المحدد ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها".

وكانت أنباء أشارت الى تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن ينتخب يوم الثلاثاء (27 كانون الثاني 2026)، رئيس الجمهورية وفق جدول أعمال الجلسة.