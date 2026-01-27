نائبة كردية: طلبنا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد

وقالت غفور في حديث لـ ، إن "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني رفعا طلبا الى رئاسة لتأجيل عقد الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس الجمهورية، إلى يوم الأحد المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للحزبين من أجل التفاهم والوصل الى صيغة حل نهائية لاختيار مرشح واحد لهذا المنصب".وأضاف غفور، أن " مازال متمسكا بمرشحه آميدي"، مشيرة الى ان "التفاهمات قد تشمل تشكيل حكومة ".وتابعت غفور، "نتوقع أن توافق رئاسة البرلمان على طلب التأجيل لوجود اتفاق مع الكتل السياسية السنية والشيعية لتأجيل جلسة اليوم".